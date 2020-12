Governo, da Conte nessuna apertura al ‘rimpasto’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Da fonti di governo si apprende che il premier Giuseppe Conte non ha mai aperto al rimpasto e a una trattativa sulla squadra di governo, contrariamente a quanto si legge in alcune ricostruzioni. Recentemente il presidente del consiglio ha definito il rimpasto come una parola ‘da brividi’. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Governo, da Conte nessuna apertura al ‘rimpasto’ VIDEO | Giamundo, la prima e unica palombara della Marina: “Sott’acqua è indescrivibile” VIDEO| Il Sant’Anna di Pisa conferisce il dottorato honoris causa a Cartabia Addio a Paolo Rossi, eroe timido del Mundial 1982 Le prime pagine dei quotidiani di Giovedì 10 Dicembre 2020 Napoli Teatro Festival e Radio3 omaggiano Roberto De Simone Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Da fonti di governo si apprende che il premier Giuseppe Conte non ha mai aperto al rimpasto e a una trattativa sulla squadra di governo, contrariamente a quanto si legge in alcune ricostruzioni. Recentemente il presidente del consiglio ha definito il rimpasto come una parola ‘da brividi’. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Governo, da Conte nessuna apertura al ‘rimpasto’ VIDEO | Giamundo, la prima e unica palombara della Marina: “Sott’acqua è indescrivibile” VIDEO| Il Sant’Anna di Pisa conferisce il dottorato honoris causa a Cartabia Addio a Paolo Rossi, eroe timido del Mundial 1982 Le prime pagine dei quotidiani di Giovedì 10 Dicembre 2020 Napoli Teatro Festival e Radio3 omaggiano Roberto De Simone

Il governo Conte II è il sessantaseiesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il secondo della XVIII legislatura, in carica dal 5 settembre 2019. È composto da una coalizione comprendente Movimento 5 Stelle , Partito Democratico , Italia Viva e Liberi e Uguali e formatasi in seguito alla crisi che ha portato alle dimissioni del governo Conte I . Governo Conte - Wikipedia

Governo Conte può riferirsi a due governi della Repubblica Italiana guidati da Giuseppe Conte : Governo Conte I – governo italiano in carica dal 1º giugno 2018 al 5 settembre 2019. Governo Conte II – governo italiano in carica dal 5 settembre 2019. Governo Conte | www.governo.it

Governo Conte (dal 01/06/2018 al 04/09/2019) XVIII Legislatura Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini Luigi Di Maio Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti (con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri) Vito Claudio Crimi