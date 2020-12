GF Vip | quando entreranno i nuovi concorrenti? Da Cecilia Capriotti a Mario Ermito

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Alfonso Signorini ha precisato, nel corso della nuova puntata di Casa Chi, che ormai degli attuali Vipponi del GF Vip si è detto davvero tutto. E’ tempo di nuova linfa e per questo ci si prepara aiingressi. Ma chi saranno e soprattuttodel Grande Fratello Vip? GF Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Giadahsospesap1 : RT @fraversion: vi meravigliate del fatto che le votazioni del Grande Fratello Vip potrebbero essere state falsate da decine di account fin… - fraversion : vi meravigliate del fatto che le votazioni del Grande Fratello Vip potrebbero essere state falsate da decine di acc… - blogtivvu : #GFVip, quando entreranno i nuovi concorrenti? Da Cecilia Capriotti a Mario Ermito - infoitcultura : GF Vip: Nardi, De Grenet e Lorenzini quando entreranno? - poscide : RT @WCostituzione: Quando i vip si vaccinano. I Reali d'Inghilterra. E a breve Clinton, Bush e Obama in prima serata. -

Ultime Notizie dalla rete : Vip quando

Corriere dello Sport.it

Il GF Vip andrà in onda anche a Capodanno con uno speciale di Alfonso Signorini, ma Federica Panicucci l'ha presa molto ...Durante una chiacchierata nella casa del "Grande Fratello Vip", Dayane Mello parla di Mario Balotelli, rivelando alcuni dettagli sulla loro storia d'amore ...In realtà il Grande Fratello Vip doveva finire il 2 dicembre, che è la data ufficiale che conoscono i concorrenti. Il fatto che non ci siano tante eliminazioni ha sicuramente dato da pensare, visto che alla fine il reality andrà avanti fino a febbraio 2021.Grande Fratello Vip: altri due mesi di reality A rivelare l’indiscrezione è stato Tv Blog che ha raccontato la volontà della Mediaset di “premiare” il pubblico per la fedeltà dimostrata. Sembra, infatti, che il programma non si concluderà a Dicembre ma tra la fine di Gennaio e gli inizi di Febbraio 2021, con la puntata finale.Il Grande Fratello Vip 5 va avanti sino al 2021. Il reality di Canale avrebbe dovuto finire il 2 dicembre 2020, invece, secondo quanto riporta Tv Blog andrà avanti fino all’8 febbraio 2021,...