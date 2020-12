Gf Vip. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il 'flirt' nella notte. Fan increduli: 'Sdraiati sul pavimento...' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, il 'flirt' nella notte. Fan increduli: ' Sdraiati sul pavimento... '. A due giorni dall'uscita dal Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci, potrebbe essere già ... Leggi su leggo (Di giovedì 10 dicembre 2020), il '. Fan: 'sul... '. A due giorni dall'uscita dal Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci, potrebbe essere già ...

giovannidadada : Nell'ordine : Contessa da della puttana all'Orlando Televoto palesemente truccato Malgioglio pilotato (male) nell'… - infoitcultura : “Sta arrivando Pierpaolo, adesso lo faccio ragionare”, con chi parla Malgioglio al GF Vip? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Malgioglio su Pierpaolo Pretelli: 'Da quando è andata via Elisabetta è camb… - infoitcultura : Gf Vip: Pierpaolo Pretelli chiamato in confessionale di notte, perché? - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci fuori: Pierpaolo flirta con Giulia Salemi? In lavanderia atteggiamenti… -