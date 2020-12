F1 in tv | GP Abu Dhabi 2020 | programma Sky e TV8 | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Siamo ormai giunti ai nastri di partenza del prossimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Si sta per andare a far calare il sipario su una annata davvero incredibile e che, si spera, non sarà mai più rivissuta. La pandemia ha stravolto ogni piano e costretto FIA e Liberty Media a comporre un calendario compresso e rivoluzionato garantendo, nonostante tutto, la bellezza di diciassette gare. L’ultima delle quali è in arrivo. Domenica, infatti, si correrà il Gran Premio di Abusul circuito di Yas Marina, ormai consueto ultimo appuntamento della stagione. Sulla pista che si affaccia sul Golfo Perisco è sempre stata la Mercedes a dettare legge nelle ultime annate, sarà così anche in questa occasione o ci saranno sorprese? Lo inizieremo a capire sin da venerdì, con le prime due sessioni di prove libere. IN TV – Il Gran Premio di ...