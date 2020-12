Cyberpunk 2077 con oltre un milione di giocatori in contemporanea su Steam stabilisce un nuovo record per un titolo single player

infoitscienza : Cyberpunk 2077 ecco come incontrare lo sviluppatore di fama mondiale in gioco - infoitscienza : Buon day-one Cyberpunk 2077! Già oltre 1 milione di giocatori solo su Steam, ed è solo l’inizio - infoitscienza : Cyberpunk 2077: un milione di giocatori contemporanei su Steam in sole 12 ore - Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077 e i problemi su PS4: come gira sulla vecchia console Sony? - Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077 è già da record: oltre 1 milione di giocatori in contemporanea su Steam -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077

This is Cyberpunk 2077 – PS4 version 1.00. Resolution is literally below 720p and the game takes 20 seconds to load in textures. Inexcusable. Unfathomable. Unplayable. pic.twitter.com/gdApyfmgAi — ...Fallout 4 in precedenza deteneva il record di Steam per il maggior numero di giocatori in un gioco single player, con 472.962 utenti che hanno giocato al titolo open world di Bethesda al lancio nel 20 ...Cyberpunk 2077 è un'avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Vestirai i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l'immortalità.Cyberpunk 2077 is an open-world, action-adventure story set in Night City, a megalopolis obsessed with power, glamour and body modification. You play as V, a mercenary outlaw going after a one-of-a-kind implant that is the key to immortality.Cyberpunk 2077 è un'avventura dinamica con mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dall'apparenza e dalle modificazioni del corpo. Giocherai nei panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico nel suo genere che è la chiave dell'immortalità.