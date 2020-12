Cska Sofia-Roma 3-1, Milanese: “Serata indimenticabile, ma non per il risultato. Nasco trequartista o seconda punta” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Per me è una serata indimenticabile. Sono molto contento ma lo sarei stato ancor di più con un risultato positivo”. Queste le dichiarazioni di Tommaso Milanese, classe 2002 e autore dell’unico gol della Roma nella sconfitta per 3-1 sul campo del Cska Sofia in Europa League. Dopo l’assist a Pedro nel finale di Roma-Cluj, il giocatore della Primavera di Alberto De Rossi è stato impiegato quest’oggi dal 1? in mediana al fianco di Diawara: “Sono nato come trequartista o seconda punta – ha spiegato il ragazzo originario di Galatina ai microfoni di Sky Sport – Ma gioco dove vuole il mister. Cerco di dare il meglio. Fonseca mi ha detto di stare tranquillo e di giocare come so fare”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Per me è una serata. Sono molto contento ma lo sarei stato ancor di più con unpositivo”. Queste le dichiarazioni di Tommaso, classe 2002 e autore dell’unico gol dellanella sconfitta per 3-1 sul campo delin Europa League. Dopo l’assist a Pedro nel finale di-Cluj, il giocatore della Primavera di Alberto De Rossi è stato impiegato quest’oggi dal 1? in mediana al fianco di Diawara: “Sono nato comepunta – ha spiegato il ragazzo originario di Galatina ai microfoni di Sky Sport – Ma gioco dove vuole il mister. Cerco di dare il meglio. Fonseca mi ha detto di stare tranquillo e di giocare come so fare”. SportFace.

