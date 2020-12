“Ci sarà anche una quarta ondata in Italia”. Covid, la previsione dell’esperto è pessima: “Ecco quando e perché” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non è stato un 2020 semplice quello che si sta chiudendo a breve, ma l’anno in arrivo rischia di essere anche peggio, o quasi. I dati sui contagi delle ultime settimane hanno fatto ben sperare, ma le disposizioni rigide per il periodo natalizio sono lì a dimostrare che l’emergenza è tutt’altro che finita. Ci aspettano un Natale ed un Capodanno diversi dal solito, con le mascherine, il distanziamento, l’impossibilità di recarsi in un comune diverso da quello di residenza. anche se pare che il premier Giuseppe Conte stia riflettendo su possibili deroghe nei giorni più caldi, Natale, Santo Stefano e primo dell’anno. Ma per il momento la stretta resta. Non solo. Gli esperti in questi giorni stanno lanciando diversi avvertimenti alla popolazione, tanto per ricordare di mantenere un comportamento responsabile. L’ultimo avviso, però, è di quelli da far venire ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non è stato un 2020 semplice quello che si sta chiudendo a breve, ma l’anno in arrivo rischia di esserepeggio, o quasi. I dati sui contagi delle ultime settimane hanno fatto ben sperare, ma le disposizioni rigide per il periodo natalizio sono lì a dimostrare che l’emergenza è tutt’altro che finita. Ci aspettano un Natale ed un Capodanno diversi dal solito, con le mascherine, il distanziamento, l’impossibilità di recarsi in un comune diverso da quello di residenza.se pare che il premier Giuseppe Conte stia riflettendo su possibili deroghe nei giorni più caldi, Natale, Santo Stefano e primo dell’anno. Ma per il momento la stretta resta. Non solo. Gli esperti in questi giorni stanno lanciando diversi avvertimenti alla popolazione, tanto per ricordare di mantenere un comportamento responsabile. L’ultimo avviso, però, è di quelli da far venire ...

