Case ed edifici in legno | nel 2019 +2 | 3% produzione e +20% export

Roma, 10 dic. - (Adnkronos) - Un totale di 1,35 miliardi di euro di produzione pari a un incremento del 2,3% rispetto all'anno precedente; 3.300 unità realizzate e la quota sui permessi di costruire che tocca quota 7%; crescita dell'internazionalizzazione del 20% con l'export che raggiunge i 60 milioni di euro. Questi i dati che emergono dal quinto "Rapporto Case ed edifici in legno" realizzato da Assolegno, associazione di FederlegnoArredo che rappresenta le industrie di prima lavorazione e costruttori in legno e che fotografa l'andamento del settore delle costruzioni in legno nel 2019. Per quanto riguarda la distribuzione geografica è sempre nel Nord Italia (Lombardia, Veneto e Emilia Romagna le zone più interessate) ...

