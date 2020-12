Calcio | Robinho condannato a 9 anni di carcere per stupro

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La Corte d’appello di Milano ha ufficializzato una condanna a 9diper, ex giocatore del Milan. Robson de Souza Santos è stato dunqueper violenza sessuale su una ragazza di 23, datata 2013, annata corrispondente a una sua militanza alla corte del club lombardo sopra menzionato. Alcune decisive intercettazioni hanno incastrato l’attaccante brasiliano, confermando le precedenti accuse avanzate nei suoi confronti.avrebbe agito in compagnia di quattro complici, tre dei quali resisi irreperibili recentemente. La Difesa presenterà un ricorso in cassazione, con ogni probabilità, seppur le prove contro l’ex rossonero sembrino schiaccianti e compromettenti. SportFace.

La Corte d'appello di Milano ha ufficializzato una condanna a 9 anni di carcere per Robinho, ex giocatore del Milan ...L'ex giocatore del Milan è stato condannato insieme a un suo amico, Ricardo Falco, per i fatti avvenuti nel 2013 ...