Boxe | Anthony Joshua | “Contro Pulev sarà un last man standing Vincerà l’ultimo che resterà in piedi”

Conferenza stampa come sempre molto accesa alla vigilia di un match di Boxe, a maggior ragione se si tratta dell'incontro più importante dell'anno. Anthony Joshua e Kubrat Pulev si affronteranno sabato 12 dicembre (attorno alle ore 23.00-00.00 italiane) alla SSE Arena di Londra. I due pugili si fronteggeranno per il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi: il britannico sarà chiamato a difendere le sue cinture, lo farò sul suolo natale anche se non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni a causa dell'emergenza sanitaria. Il ribattezzato AJ tornerà sul ring a distanza di un anno dalla trionfale Clash on the Dunes e incrocerà i guantoni con l'arcigno bulgaro, avversario particolarmente insidioso che andrà preso con le pinze. Il 31enne nativo di Watford partirà con i favori del ...

