Bologna, incendio nella notte in un palazzo: un terribile risveglio per i residenti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Poco prima della 6 di questa mattina, un rogo è divampato nella palazzina, costringendo i residenti a mettersi in salvo. I residenti di Via Fioravanti 7 hanno avuto certamente un bruttissimo risveglio questa mattina. nella palazzina di questo indirizzo infatti, si è consumato alle prime luci dell’alba un incendio. Sembra che il rogo si sia formato nell’appartamento dell’unica vittima, un uomo di 101 anni, Antonio Leonardi, ex elettricista. Un donna è rimasta invece ferita. Sul luogo sono subito arrivati i vigili del fuoco per domare l’incendio, insieme alla polizia e la strada è stata immediatamente chiusa. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’incendio sia stato innescato da un corto circuito di una presa elettrica. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Poco prima della 6 di questa mattina, un rogo è divampatopalazzina, costringendo ia mettersi in salvo. Idi Via Fioravanti 7 hanno avuto certamente un bruttissimoquesta mattina.palazzina di questo indirizzo infatti, si è consumato alle prime luci dell’alba un. Sembra che il rogo si sia formato nell’appartamento dell’unica vittima, un uomo di 101 anni, Antonio Leonardi, ex elettricista. Un donna è rimasta invece ferita. Sul luogo sono subito arrivati i vigili del fuoco per domare l’, insieme alla polizia e la strada è stata immediatamente chiusa. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’sia stato innescato da un corto circuito di una presa elettrica. LEGGI ANCHE ...

MoliPietro : Bologna – Incendio in via Fioravanti: un morto e famiglie evacuate - repubblica : Bologna, incendio in via Fioravanti: un morto [aggiornamento delle 12:43] - Italia_Notizie : Bologna, incendio in via Fioravanti: un morto - rep_bologna : Bologna, incendio in via Fioravanti: un morto [aggiornamento delle 12:43] - Pino__Merola : Incendio in appartamento a Bologna, un morto -