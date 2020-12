Biathlon | startlist 10 km Sprint Hochfilzen | programma | orari | tv I pettorali di partenza degli azzurri

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Venerdì 11 dicembre (ore 14.20) andrà in scena lamaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di. Il Circus si trasferisce in Austria dopo il doppio appuntamento di Kontiolahti, si riparte con una gara sui 10 km (due poligoni), che sarà cruciale anche in vista dell’inseguimento di domenica. Il norvegese Johannes Boe sarà come semper l’uomo da battere. Il detentore della Sfera di Cristallo, ma attenzione al fratello Tiarej e allo svedese Samuelsson (vincitore dell’ultima gara andata in scena). L’Italia si affideà in particolar modo a Lukas Hofer e a Dominik Windisch. Di seguito la, ie glidi, il palinsesto dellamaschile di, prova valida per ...