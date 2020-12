nigno11 : RT @LaGazzettaWeb: Bari, liste d'attesa e rinvio malati oncologici: «Riaprire sale operatoria al Di Venere» - LaGazzettaWeb : Bari, liste d'attesa e rinvio malati oncologici: «Riaprire sale operatoria al Di Venere» - LUCIANA75087178 : Regionali 2020: c’è anche Barbara Matera candidata in Forza Italia, fuori Di Donna. D’Attis: “Liste forti e competi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari liste

La Gazzetta del Mezzogiorno

BARI - Non c'è solo il Covid. Il segretario nazionale del sindacato Usppi Nicola Brescia lancia un appello all'Asi di Bari, affinchè ci sia attenzione verso i malati «oncologici e affetti da altre pat ...Melucci riconsegna la fascia tricolore ed esporrà bandiera a mezz'asta "in memoria delle tante vittime del passato e col cuore rivolto a chi ...Cittadini e associazioni ambientaliste si sono radunati oggi davanti al municipio di Taranto, sfidando anche il maltempo, per protestare contro l'imminente accordo tra governo e ArcelorMittal per la d ...