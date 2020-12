Amici, Rudy contro Arianna: la cantante compie una drastica scelta (Di giovedì 10 dicembre 2020) . Il futuro della giovane all’interno della trasmissione potrebbe cambiare definitivamente. Ecco cosa è successo. Zerby ha deciso, per la seconda volta, di sospendere il giudizio sulla sua allieva. Per questo Arianna ha scelto di cambiare la propria strada e di intraprendere un nuovo percorso all’interno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 10 dicembre 2020) . Il futuro della giovane all’interno della trasmissione potrebbe cambiare definitivamente. Ecco cosa è successo. Zerby ha deciso, per la seconda volta, di sospendere il giudizio sulla sua allieva. Per questoha scelto di cambiare la propria strada e di intraprendere un nuovo percorso all’interno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

