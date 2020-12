Yuki Tsunoda, da rookie a stella della Formula 2 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Yuki Tsunoda ha partecipato alla stagione di Formula 2 2020 in qualità di rookie. Il giapponese classe 2000, dopo una prima parte di campionato spesa nell’imparare quanto più possibile dalla nuova categoria, è riuscito a mettere in mostra le sue qualità soprattutto nel giro secco. Ottenuta la Superlicenza con la vittoria della Feature Race di Sakhir, ora il pilota Carlin pare addirittura in lizza per un sedile in Formula 1. Yuki Tsunoda Formula 2 – Il riassunto della stagione Quattro pole position, tre vittorie e quattro podi su un totale di dodici gare. Risultati davvero eccellenti quelli di Tsunoda alla sua prima stagione in F2, grazie ai quali ha potuto chiudere il campionato con il terzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha partecipato alla stagione di2 2020 in qualità di. Il giapponese classe 2000, dopo una prima parte di campionato spesa nell’imparare quanto più possibile dalla nuova categoria, è riuscito a mettere in mostra le sue qualità soprattutto nel giro secco. Ottenuta la Superlicenza con la vittoriaFeature Race di Sakhir, ora il pilota Carlin pare addirittura in lizza per un sedile in1.2 – Il riassuntostagione Quattro pole position, tre vittorie e quattro podi su un totale di dodici gare. Risultati davvero eccellenti quelli dialla sua prima stagione in F2, grazie ai quali ha potuto chiudere il campionato con il terzo ...

OA_Sport : F1, Yuki Tsunoda disputerà i rookie test di Abu Dhabi con AlphaTauri. Giapponese ormai ad un passo dalla F1 nel 2021 - t0osieslide : IN CHE SENSO YUKI TSUNODA È ALTO SOLO 159 CM, QUESTO È PIÙ ALTO DI ME PAZZESCO MI BUTTO GIÙ DA UN PONTE - CCokina12 : RT @Gianludale27: Yuki Tsunoda prenderà parte ai test di Abu Dhabi (in programma il prossimo 15 dicembre) con l'AlphaTauri #F1 - Gianludale27 : Yuki Tsunoda prenderà parte ai test di Abu Dhabi (in programma il prossimo 15 dicembre) con l'AlphaTauri #F1 - sebavettels : Un altro giorno è finito. Un altro giorno senza che sia arrivato l'annuncio di Yuki Tsunoda in Alpha Tauri… -

Ultime Notizie dalla rete : Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda, da rookie a stella della Formula 2 Metropolitan Magazine Italia Yuki Tsunoda, da rookie a stella della Formula 2

Il giapponese Yuki Tsunoda ha chiuso la stagione 2020 della Formula 2 con il terzo posto finale. Un risultato che vale la F1.

Mazepin a luci rosse sui social: tirata d'orecchie di Haas F1 Team

Fanno discutere le "prodezze" via social di Nikita Mazepin, compagno di squadra del neocampione F.2. nei Gran Premi del 2021. Il team Haas lo censura ...

Il giapponese Yuki Tsunoda ha chiuso la stagione 2020 della Formula 2 con il terzo posto finale. Un risultato che vale la F1.Fanno discutere le "prodezze" via social di Nikita Mazepin, compagno di squadra del neocampione F.2. nei Gran Premi del 2021. Il team Haas lo censura ...