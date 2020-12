Vaccino, subito due reazioni allergiche. Allarme rosso: "Che persone e in quali condizioni devono evitare il siero" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il giorno successivo, già "effetti collaterali". Si parla del Vaccino al coronavirus, delle prime somministrazioni del siero Pfizer-BioNTech nel Regno Unito. Due persone, infatti, hanno registrato reazioni allergiche simili ad alcune che avevano già sofferto in passato. Si tratta di due operatori di case di riposo di circa 40 anni, in prima linea nel ricevere il Vaccino insieme a pazienti Rsa. Comunque, fanno sapere le autorità britanniche, "sono già sulla via del recupero". Nulla di grave, ha sottolineato Stephen Powis, capo della sanità pubblica britannica, anche perché, ha aggiunto, sono contridicazioni che spesso si verificano nelle prime somministrazione dei vaccini in generale. Eppure, la notizia sta avendo, come ovvio, grande risalto a livello internazionale. In seguito a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il giorno successivo, già "effetti collaterali". Si parla delal coronavirus, delle prime somministrazioni delPfizer-BioNTech nel Regno Unito. Due, infatti, hanno registratosimili ad alcune che avevano già sofferto in passato. Si tratta di due operatori di case di riposo di circa 40 anni, in prima linea nel ricevere ilinsieme a pazienti Rsa. Comunque, fanno sapere le autorità britanniche, "sono già sulla via del recupero". Nulla di grave, ha sottolineato Stephen Powis, capo della sanità pubblica britannica, anche perché, ha aggiunto, sono contridicazioni che spesso si verificano nelle prime somministrazione dei vaccini in generale. Eppure, la notizia sta avendo, come ovvio, grande risalto a livello internazionale. In seguito a ...

