Tutte le curiosità sull’episodio speciale di Euphoria

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Euphoria è stata una delle serie migliori (nonché una delle mie preferite) dello scorso anno. Se avete pensato che, dopo la prima stagione, difficilmente si potesse fare di meglio, vi ricrederete dopo aver visto la puntata speciale andata in onda il 6 dicembre. Per me è stato assolutamente così: un’ora è volata via in quelli che mi sono sembrati un paio di minuti e alcune frasi mi sono rimaste stampate in mente come se le avessi lette mille volte. Tranquilli, niente spoiler per chi non l’ha ancora vista (sbrigatevi, però!), ma vale comunque la pena svelare qualche curiosità su questo episodio così speciale di Euphoria. Eccovi qualche chicca, solo per veri fan.