Trovate microplastiche nella placenta umana. “È come avere un bimbo cyborg: non più composto solo da cellule umane” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Frammenti microscopici di cosmetici, smalto per le unghie, creme per il viso. In una parola, microplastiche: particelle tra i 5 e i 10 micron, cioè grandi come un globulo rosso o un batterio. Per la prima volta è stata accertata la loro presenza nella placenta umana. La ricerca dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e dal Politecnico delle Marche – dal titolo Plasticenta: la prima prova della presenza di microplastiche nella placenta – è stata pubblicata sulla rivista scientifica Environment International. “Le madri sono rimaste scioccate”, ha commentato Antonio Ragusa, primo autore dello studio e direttore Ostetricia e ginecologia Fatebenefratelli. “Con la presenza di plastica nel corpo viene turbato il sistema immunitario che riconosce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Frammenti microscopici di cosmetici, smalto per le unghie, creme per il viso. In una parola,: particelle tra i 5 e i 10 micron, cioè grandiun globulo rosso o un batterio. Per la prima volta è stata accertata la loro presenza. La ricerca dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e dal Politecnico delle Marche – dal titolo Plasticenta: la prima prova della presenza di– è stata pubblicata sulla rivista scientifica Environment International. “Le madri sono rimaste scioccate”, ha commentato Antonio Ragusa, primo autore dello studio e direttore Ostetricia e ginecologia Fatebenefratelli. “Con la presenza di plastica nel corpo viene turbato il sistema immunitario che riconosce ...

repubblica : Trovate per la prima volta microplastiche nella placenta umana - sacspo : TROVATE MICROPLASTICHE NELLA PLACENTA UMANA, PRIMA VOLTA - serenel14278447 : Trovate per la prima volta microplastiche nella placenta umana - StefanoDavagni : RT @LaStampa: Trovate per la prima volta microplastiche nella placenta umana - Inserandipity : RT @LaStampa: Trovate per la prima volta microplastiche nella placenta umana -