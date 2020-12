Tommaso Zorzi | da influencer a concorrente del GF Vip a conduttore Mediaset?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’ha tante qualità per fare parte del mondo dello spettacoloè molto seguito, non solo dai giovani ma anche dagli adulti: c’è chi lo vorrebbe amico dei propri figli, c’è chi lo vorrebbe come figlio. Proprio per il suo carattere ironico, ma anche per la sua sensibilità e schiettezza ha conquistato il cuore del pubblico. Adesso che abbiamo imparato a conoscerlo attraverso le mura di Cinecittà, infatti l’milanese è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, abbiamo le idee più chiare: il GF Vip quasi sicuramente potrebbe essere il trampolino di lancio per far aprire le porte del mondo dello spettacolo. E’ ironico, disinibito davanti alle telecamere, ha proprietà di linguaggio, conosce l’inglese, ha un bell’aspetto e un gran bel bagaglio culturale. Insomma tutte caratteristiche che lo ...