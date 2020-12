Serie A, le porte chiuse costano 370 milioni: Juve e Inter le più colpite (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Se l’attuale stagione 2020/21 dovesse concludersi a porte chiuse le coseità di Serie A perderebbero circa 370 milioni di euro Secondo un’inchiesta della Gazzetta dello Sport, se l’attuale stagione 2020/21 dovesse concludersi a porte chiuse le coseità di Serie A perderebbero circa 370 milioni di euro. Juventus e Inter sono le squadre che resisterebbero le maggiori perdite, rispettivamente 90 e 80 milioni di euro. Il calcolo tiene conto dei mancati introiti derivanti da biglietteria, abbonamenti, hospitality e altri servizi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Se l’attuale stagione 2020/21 dovesse concludersi ale coseità diA perderebbero circa 370di euro Secondo un’inchiesta della Gazzetta dello Sport, se l’attuale stagione 2020/21 dovesse concludersi ale coseità diA perderebbero circa 370di euro.ntus esono le squadre che resisterebbero le maggiori perdite, rispettivamente 90 e 80di euro. Il calcolo tiene conto dei mancati introiti derivanti da biglietteria, abbonamenti, hospitality e altri servizi. Leggi su Calcionews24.com

