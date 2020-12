Sci alpino: Cristof Innerhofer, la forza dell’esperienza. Il campione di Gais pronto a stupire ancora (Di mercoledì 9 dicembre 2020) C’è quella casellina lì, che recita numero “2” da sette gare, da sistemare un po’. Già perché a fronte di 18 podi (con 6 vittorie) in Coppa del Mondo dal 2008, gli ultimi sette appunto, dal 2014, sono sempre stati secondi posti. La vittoria manca dalla “sua” Garmisch 2013 (in discesa), cioè la località dove si consacrò campione ai Mondiali 2011, conquistando l’oro iridato in superG e mettendosi al collo altre due medaglie, tra discesa e combinata. Christof Innerhofer da Gais, Valle Aurina, Alto Adige, compirà 36 anni fra 8 giorni, ma appare ancora fresco e pieno di energie per puntare a nuovi traguardi nello sci alpino e persino ai Giochi 2026. E’ vero, non vince in Coppa del Mondo dal 2013, come ricordato, ma la stagione 2018-2019 era stata importantissima per lui, che aveva ritrovato grande costanza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) C’è quella casellina lì, che recita numero “2” da sette gare, da sistemare un po’. Già perché a fronte di 18 podi (con 6 vittorie) in Coppa del Mondo dal 2008, gli ultimi sette appunto, dal 2014, sono sempre stati secondi posti. La vittoria manca dalla “sua” Garmisch 2013 (in discesa), cioè la località dove si consacròai Mondiali 2011, conquistando l’oro iridato in superG e mettendosi al collo altre due medaglie, tra discesa e combinata. Christofda, Valle Aurina, Alto Adige, compirà 36 anni fra 8 giorni, ma apparefresco e pieno di energie per puntare a nuovi traguardi nello scie persino ai Giochi 2026. E’ vero, non vince in Coppa del Mondo dal 2013, come ricordato, ma la stagione 2018-2019 era stata importantissima per lui, che aveva ritrovato grande costanza ...

