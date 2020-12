Renzi a Conte: "Non scambiamo il nostro Sì per uno strapuntino" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per Matteo Renzi è il momento di “dirsi le cose in faccia perché serve”. Parla così in Senato il fondatore di Italia Viva in replica alle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sul Mes. “I 18 senatori di Italia Viva la invitano” a schierare l’Italia dalla parte dell’Europoeismo. La riforma del Mes ”è una piccola parte ma va nella giusta direzione”, ha continuato l’ex premier. “I duecento miliardi - continua - sono una conquista ma anche una grande responsabilità: noi non scambieremo il nostro si alla proposta di governance con uno strapuntino. Non stiamo chiedendo che nella cabina di regia ci sia uno nostro. Il 22 luglio abbiamo chiesto una cosa: di fronte ai 200 miliardi da spendere o il parlamento fa un dibattito vero, oppure perdiamo la dignità delle istituzioni”. Sul Recovery fund il fondatore ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Per Matteoè il momento di “dirsi le cose in faccia perché serve”. Parla così in Senato il fondatore di Italia Viva in replica alle comunicazioni del premier Giuseppesul Mes. “I 18 senatori di Italia Viva la invitano” a schierare l’Italia dalla parte dell’Europoeismo. La riforma del Mes ”è una piccola parte ma va nella giusta direzione”, ha continuato l’ex premier. “I duecento miliardi - continua - sono una conquista ma anche una grande responsabilità: noi non scambieremo ilsi alla proposta di governance con uno. Non stiamo chiedendo che nella cabina di regia ci sia uno. Il 22 luglio abbiamo chiesto una cosa: di fronte ai 200 miliardi da spendere o il parlamento fa un dibattito vero, oppure perdiamo la dignità delle istituzioni”. Sul Recovery fund il fondatore ...

