Reggio Calabria, duplice omicidio a Calanna: uccisi marito e moglie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) commenta carabinieri Due coniugi, il 58enne Giuseppe Controneo e la 51enne Francesca Musolino, sono state uccise a colpi di fucile mentre raccoglievano le olive a Calanna, in provincia di Reggio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020) commenta carabinieri Due coniugi, il 58enne Giuseppe Controneo e la 51enne Francesca Musolino, sono state uccise a colpi di fucile mentre raccoglievano le olive a, in provincia di...

repubblica : Reggio Calabria: il leader di Fratelli d'Italia e quei 'pesanti condizionamenti' per nascondere l'orrore degli abus… - repubblica : Reggio Calabria, reddito di cittadinanza e buoni alimentari agli uomini del clan. 185 persone denunciate [di Alessi… - fanpage : Rfiuti non smaltiti fanno saltare le fognature di Reggio Calabria - Pasquino70 : @DiReddito La Salerno Reggio Calabria è un esempio virtuoso. - pocket_tra : @leftiscooler Le risorse non sono infinite ma ogni regione ha dei progetti..se la Calabria vuole portare l'AV a Reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria Reggio Calabria - Un arresto per detenzione di stupefacenti e porto abusivo d'arma Strill.it Emergenza covid: Giunta Regione stanzia 11 mln per Sacal e imprese

La Regione Calabria stanzia altri 11 milioni euro di aiuti per mitigare le ripercussioni negative sull'economia dovute alla pandemia di Covid-19. FONDI PER SACAL E ATTIVITÀ ECONOMICHE La Giunta ...

Calanna, duplice omicidio: uccisi marito e moglie

Due persone, Giuseppe Controneo, di 58 anni, e Francesca Musolino, di 51, marito e moglie, sono state uccise con alcuni colpi di fucile mentre raccoglievano le olive a Calanna, nel Reggino. A trovare ...

La Regione Calabria stanzia altri 11 milioni euro di aiuti per mitigare le ripercussioni negative sull'economia dovute alla pandemia di Covid-19. FONDI PER SACAL E ATTIVITÀ ECONOMICHE La Giunta ...Due persone, Giuseppe Controneo, di 58 anni, e Francesca Musolino, di 51, marito e moglie, sono state uccise con alcuni colpi di fucile mentre raccoglievano le olive a Calanna, nel Reggino. A trovare ...