Pogba-Juve | Raiola apre | Paratici davanti a Real e PSG

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) . Ultimissime sul futuro del centrocampista francese in uscita dallo United Le ultime dichiarazioni di Minosul futuro di Paullontano da Manchester hanno infervorato gli animi in casantus. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24 In questo momento laa PSG (che sembra più interessante a ricongiungere la coppia Neymar-Messi) e(che potrebbe presto perdere l’appeal dato dalla presenza in panchina di Zidane). Leggi su Calcionews24.com