Pagelle Inter-Shakhtar Donetsk 0-0 | voti e tabellino Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le, i, il, le ammonizioni di, match valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della. A San Siro i ragazzi di Antonio Conte provano a espugnare il fortino degli ucraini che però si accontentano dello 0-0, migliore in campo Trubin che para di tutto ed elimina l’dall’Europa.(3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6 (41? st D’Ambrosio sv); Hakimi 6 (41? st Darmian sv), Gagliardini 5.5 (30? st Sanchez 6), Brozovic 6, Barella 6.5, Young 5 (23? st Perisic 5.5); Lautaro Martinez 5.5 (41? st Eriksen sv), Lukaku 5. In panchina: Stankovic, Radu, Kolarov, Sensi, Ranocchia. ...