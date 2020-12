Meteo Genova | più mite | ma variabile

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilsusarà gradualmente meno freddo rispetto agli scorsi giorni, in quanto si dovrebbe attenuare l’intensità del vento di nord-est. Inoltre, dovrebbero diminuire le possibilità di precipitazione. La nuvolosità sarà irregolare, la temperatura massima tornerà a salire sopra i 10° centigradi, e addirittura per domenica si potrebbe ipotizzare in una giornata discretamenteper il periodo. Nella settimana prossima potrebbe tornare a piovere per il transito di nuove perturbazioni. Giovedì 10: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1005 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 9 Km/h. Zero Termico: circa 1300 metri. Venerdì 11: nubi sparse. Temperatura da 6°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1004 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 9 Km/h. Zero Termico: circa 1300 ...