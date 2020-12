Lazio – mercato, a gennaio servono rinforzi in difesa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Lazio ieri ha scritto una pagina importante della sua storia: dopo 20 anni è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi ha sofferto soprattutto nei minuti finali quando al 77esimo il Brugge è riuscito a pareggiare. I biancocelesti hanno comunque tenuto duro fino alla fine e così si sono aggiudicati la fase successiva del torneo europeo. I gol incassati ieri, evidenziano però alcune lacune che con il mercato dovranno essere colmate. Lazio, novità nel mercato di gennaio? La Lazio con questa qualificazione agli ottavi di Champions, ha ingrossato le proprie casse: sono 10 i milioni che verranno percepiti dalla società biancoceleste. Oltre a questa grande cifra, il club capitolino aveva già incassato 35 milioni più il resto delle quote ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Laieri ha scritto una pagina importante della sua storia: dopo 20 anni è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi ha sofferto soprattutto nei minuti finali quando al 77esimo il Brugge è riuscito a pareggiare. I biancocelesti hanno comunque tenuto duro fino alla fine e così si sono aggiudicati la fase successiva del torneo europeo. I gol incassati ieri, evidenziano però alcune lacune che con ildovranno essere colmate., novità neldi? Lacon questa qualificazione agli ottavi di Champions, ha ingrossato le proprie casse: sono 10 i milioni che verranno percepiti dalla società biancoceleste. Oltre a questa grande cifra, il club capitolino aveva già incassato 35 milioni più il resto delle quote ...

