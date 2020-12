Inter-Shakhtar 0-0 Diretta | Conte sceglie Barella | Eriksen in panchina

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'alla resa dei conti: per accedere agli ottavi di finale deve battere loe sperare che Real e Borussia non chiudano in pareggio. Vincere comunque garantirebbe al'accesso all'...

L'Inter alla resa dei conti: per accedere agli ottavi di finale deve battere lo Shakhtar e sperare che Real e Borussia non chiudano in pareggio. Vincere comunque garantirebbe a Conte l'accesso ...in collegamento per gli studi di "Sky Sport" nel pre partita di Inter-Shakhtar Donetsk, ha analizzato i principali temi della serata in cui i nerazzurri si giocano tutto in Champions League PENSIERI A ...