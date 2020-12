Inter | recupero in extremis per Barella? Le ultime sul centrocampista

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Antonio Conte prova a recuperare inNicolò: ilproverà fino all’ultimo ad essere disponibile dal 1? Antonio Conte prova a recuperare inNicolò. Il, secondo quanto riportato da Sky Sport, sta tentando ilper la decisiva gara contro lo Shakhtar Donetsk.starebbe molto meglio rispetto ai giorni scorsi e non è da escludere un suo impiego a gara in corso o, miracolosamente, dal primo minuto. Per ora sembra Eriksen il favorito per una maglia da titolare. Leggi su Calcionews24.com