Inter | Conte sbotta con Capello a Sky | il battibecco

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Un Antonionervoso si presenta ai microfoni di Sky Sport, per commentare l’eliminazione dell’dalla Champions League. Delusione chiara e palese in casa. Il pareggio di stasera al Meazza contro lo Shakhtar Donetsk rappresenta una macchia pesante che ovviamente condizionerà tutta la stagione. Salutare l’Europa così presto per una squadra come l’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : ?? #Conte, 250 milioni spesi sul mercato per restare fuori da tutto. Senza arbitri, infortuni, assenze e tutto il r… - danieleviotti : Solidarietà ad @anna_billo di @SkySport trattata vergognosamente dall’allenatore #Conte, una vergogna per l’Inter. #InterShakhtar - Inter : Le parole di Antonio Conte e @ddambrosio alla vigilia di #InterShakhtar! #UCL - Bonaventurout : Conte risponde male a Capello perchè gli sta sui coglioni e vuole umiliarlo in diretta tv (lo fece già a Napoli int… - daniele_galosso : La buona notizia per #Conte è che adesso l’#Inter è largamente favorita per lo scudetto. La cattiva è che non può n… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte

In campionato lo vinco io lo scudetto. Con me in panchina, con quei giocatori lì, il campionato lo vinco anch’io. Conte ci ha portato un disastro. Non accetto di essere preso in giro. Mandare via gli ...L'Inter è soprattutto una squadra noiosa, molto noiosa. La guardi e sbadigli. Non hai quasi mai l'impressione che qualcosa di notevole possa accadere. Stavolta esce dalla Champions come ultima del suo ...

Inter, fallimento europeo. Conte: "Sfortunati con arbitri ...

Inter eliminata, lo sfogo di Conte "La squadra ha fatto tutto quello che doveva fare, ha dell'incredibile che in 180 minuti non siamo riusciti a segnare contro lo Shakhtar, il loro portiere è stato il migliore in campo all'andata e al ritorno.

Inter, Conte può lottare per lo scudetto ma il mercato ...

Inter, Conte può lottare per lo scudetto ma il mercato deve aiutarlo In estate la società fu chiara: non c’è l’obbligo di vincere il campionato.

Inter, i tifosi stanno con Eriksen. Conte, perché fai così ...

Inter, Conte: "Se restiamo concentrati, con noi è dura per tutti" 05 Dicembre 2020. Con ogni probabilità il danese sarà ceduto a gennaio: "Non tratteniamo nessuno che voglia andar via", ha ...