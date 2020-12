Il trucco casalingo per pulire e disinfettare la toilette in meno di un minuto

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il nostro bagno di casa è uno dei luoghi più usati e per questo motivo dovremmo sempre prestare la giusta attenzione affinché sia sempre perfetto e in ordine. Lo sporco, specie se si accumula nel corso di diversi giorni, non è mai semplice da rimuovere. Certo, ci sono molto prodotti da supermercati che ci danno un grande aiuto in tal senso, ma esistono anche alcuni rimedi fatti in casa, molto efficaci, che ci danno altrettanto man forte e soprattutto son molto più economici. Oggi, vogliamo proprio parlarti di un ingrediente che con il passar del tempo si rivelerà, per te e per la casa dove vivi, un alleato fondamentale nella pulizia della. credit: pixabay/stevepb Questo ingrediente è l’aceto e sarà molto importante sempre averlo a portata di mando. Ma come lo si usa nel modo corretto? Innanzitutto dobbiamo riscaldarne un bicchiere a temperatura 40. ...