Governo: Faraone (Iv), 'sembra che Conte voglia commissariare ministri' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Se Conte ha i migliori ministri del mondo li faccia giocare e non li metta in panchina. Ho la sensazione che si sta pensando di commissariare i ministri. Questo non è immaginabile”. Lo ha detto il capogruppo Italia Viva al Senato, Davide Faraone, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “Abbiamo commissariato il Parlamento per la pandemia – ha proseguito Faraone - ora si vuole commissariare il Consiglio dei ministri e ci affidiamo a sei super-tecnici. Mi sembra una grande fesseria. Non è nostra volontà – ha sottolineato Faraone a InBlu Radio - aprire crisi né crearne però non mandiamo il cervello all'ammasso. Saremo determinatissimi nel difendere le nostre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Seha i miglioridel mondo li faccia giocare e non li metta in panchina. Ho la sensazione che si sta pensando di. Questo non è immaginabile”. Lo ha detto il capogruppo Italia Viva al Senato, Davide, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “Abbiamo commissariato il Parlamento per la pandemia – ha proseguito- ora si vuoleil Consiglio deie ci affidiamo a sei super-tecnici. Miuna grande fesseria. Non è nostra volontà – ha sottolineatoa InBlu Radio - aprire crisi né crearne però non mandiamo il cervello all'ammasso. Saremo determinatissimi nel difendere le nostre ...

