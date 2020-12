Fratelli Bianchi, arresto per droga ai due imputati per l’omicidio Monteiro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Già accusati di avere ucciso il giovanissimo Willy Monteiro, i Fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, devono rispondere di reati per droga. Altri guai per i Fratelli Bianchi: i giovani Marco e Gabriele, accusati dell’omicidio di Willy Monteiro avvenuto in seguito ad un violento pestaggio a Colleferro, in provincia di Roma, lo scorso 6 settembre, devono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Già accusati di avere ucciso il giovanissimo Willy, i, Marco e Gabriele, devono rispondere di reati per. Altri guai per i: i giovani Marco e Gabriele, accusati deldi Willyavvenuto in seguito ad un violento pestaggio a Colleferro, in provincia di Roma, lo scorso 6 settembre, devono L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Blitz antidroga nel Lazio. Accertata l'esistenza di una rete di spaccio tra Velletri e Artena. Tra gli arrestati fi… - repubblica : Droga ai Castelli romani, 6 arresti: ci sono anche i fratelli Bianchi accusati della morte di Willy Monteiro Duarte - SkyTG24 : Blitz antidroga a Roma, arrestati i fratelli che aggredirono Willy - TricomiF : RT @Lanf040264: Arrestati per spaccio i fratelli Bianchi, sono già detenuti per l'omicidio di Willy Monteiro. Beh, si spaccia un po' dappe… - aldolicata : DROGA AI CASTELLI ROMANI: CARABINIERI ARRESTANO 6 PERSONE, TRA LORO ANCHE I FRATELLI BIANCHI, GIA’ INDAGATI PER L’O… -