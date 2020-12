Elisabetta Gregoraci, la sorpresa nella camera d’hotel dopo il Gf Vip: «C’è anche lui…». Poi il tenero abbraccio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . Ieri sera, l’ex moglie di Flavio Briatore ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci ha scelto di tornare dal figlio Nathan Falco per trascorrere con lui il Natale. dopo la puntata, la dolce sorpresa. La showgirl calabrese è entrata nella sua camera d’hotel ed è rimasta a bocca aperta. Le sue amiche hanno addobbato la stanza con palloncini rosa e foto tratte dal Gf Vip. Seduto sul letto, ad aspettare la mamma, Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci, commossa, ha abbracciato il bimbo. La tenera immagine, condivisa sulle sue stories di Instagram, ha fatto il giro del web. Bentornata. Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 9 dicembre 2020) . Ieri sera, l’ex moglie di Flavio Briatore ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip.ha scelto di tornare dal figlio Nathan Falco per trascorrere con lui il Natale.la puntata, la dolce. La showgirl calabrese è entratasuaed è rimasta a bocca aperta. Le sue amiche hanno addobbato la stanza con palloncini rosa e foto tratte dal Gf Vip. Seduto sul letto, ad aspettare la mamma, Nathan Falco., commossa, ha abbracciato il bimbo. La tenera immagine, condivisa sulle sue stories di Instagram, ha fatto il giro del web. Bentornata.

