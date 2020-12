Dolce Gusto Genio S Touch | il caffè in un clic

Leggi su wired

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Foto: De Longhi)è il modello premium e più evoluto della nuova gamma Nescafée si differenzia dalla versione standard e da quella Plus per la presenza di unscreen per regolazioni a portata di polpastrello. La nuova macchina a capsule è disponibile nelle colorazioni grigio scuro nella versione De Longhi o argento in quella Krups e punta su un design compatto e può preparare tutti i tipi dida quelli ristretti a quelli più lunghi, cappuccini, cioccolate calde, tè e molto altro per un totale di circa trenta possibili differenti varianti. Da segnalare anche la gamma Starbucks con vari tipi di espresso, macchiato e cappuccino. Come da nome,punta dunque su un’area sensibile al tocco invece che sui ...