Covid | scoperta molecola nel sangue che predice la gravità del virus

Milano, 9 dicembre 2020 - scoperta nel sangue una " spia" che permette di predire la gravità del Covid-19 fin dalla comparsa dei primi sintomi: è la molecola sfingosina-1-fosfato , cruciale per la ...

Cinque nonnini, quattro donne e un uomo morti nel giro di pochi giorni nella casa di riposo «Ricovero della Provvidenza» a Torre del Greco dove, solo oggi, si è ...

“Corruzione, il 13% dei casi nella Sanità. Da inizio pandemia appalti per 14 miliardi, del 61% non si sa nulla”: il dossier di Libera

C’è un mare di denaro messo a bando per tentare di arginare la crisi sanitaria scatenata da Covid. Oltre 14 miliardi di euro fino al 17 novembre. Ma le stazioni appaltanti hanno comunicato soltanto im ...

