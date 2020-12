Coltescu, l’arbitro “razzista” nel 2007 fu retrocesso per troppi errori e tentò il suicidio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ora che Sebastian Coltescu è un “mostro” in prima pagina, accusato di essere un razzista per aver chiamato “negru” un giocatore del Basaksehir e di aver così innescato il rinvio della partita, la sua carriera e la sua vita sono nel mirino dei media. Il quotidiano spagnolo ABC ne traccia un profilo interessante, anche drammatico. A 43 anni Coltescu ha già avuto un assaggio di tutte le categorie dell’arbitraggio mondiale. È diventato arbitro a quattro stelle per la UEFA nel 2006, ma a poco a poco è stato retrocesso fino a cadere nella seconda divisione rumena nel 2007. Quella decisione lo ha fatto precipitato in una depressione che stava per costargli la vita, scrive ABC. Solo la polizia – avvertita dai vicini di casa – riuscì a fermare il suo tentativo di suicidio nel 2008. Scusandosi per i suoi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ora che Sebastianè un “mostro” in prima pagina, accusato di essere un razzista per aver chiamato “negru” un giocatore del Basaksehir e di aver così innescato il rinvio della partita, la sua carriera e la sua vita sono nel mirino dei media. Il quotidiano spagnolo ABC ne traccia un profilo interessante, anche drammatico. A 43 anniha già avuto un assaggio di tutte le categorie dell’arbitraggio mondiale. È diventato arbitro a quattro stelle per la UEFA nel 2006, ma a poco a poco è statofino a cadere nella seconda divisione rumena nel. Quella decisione lo ha fatto precipitato in una depressione che stava per costargli la vita, scrive ABC. Solo la polizia – avvertita dai vicini di casa – riuscì a fermare il suo tentativo dinel 2008. Scusandosi per i suoi ...

