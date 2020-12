Champions: Coltescu, chi mi conosce sa che non sono razzista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA, 09 DIC - "Sto solo cercando di stare calmo. Non leggerò nessun sito in questi giorni. Chi mi conosce sa che non sono razzista": parole di Sebastian Coltescu, l'arbitro romeno che ieri sera, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA, 09 DIC - "Sto solo cercando di stare calmo. Non leggerò nessun sito in questi giorni. Chi misa che non": parole di Sebastian, l'arbitro romeno che ieri sera, ...

LiaCapizzi : Indecente e vergognoso. Adesso gli insulti razzisti arrivano anche dagli arbitri!? Clamoroso in Champions League a… - DiMarzio : #UCL, #PSGIBFK | Episodio di razzismo nei confronti di #Webo, allenatore in seconda del club turco da parte del IV… - MCalcioNews : Il quarto uomo Coltescu: 'Non sono un razzista!' ? - siciliafeed : Champions: Coltescu, chi mi conosce sa che non sono razzista - lorenzoricci73 : RT @LiaCapizzi: Indecente e vergognoso. Adesso gli insulti razzisti arrivano anche dagli arbitri!? Clamoroso in Champions League a Parigi:… -