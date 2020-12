Acido folico: perché è importante assumerlo in gravidanza e in quali alimenti è contenuto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tutte le donne in età fertile che cominciano a pensare a una gravidanza, o non ne escludono la possibilità, dovrebbero cominciare ad assumere una supplementazione giornaliera con 400 microgrammi (mcg) di Acido folico (vitamina B9), in aggiunta a quello assunto con un’alimentazione ricca di frutta e verdura. Cos’è l’Acido folico L’Acido folico è una vitamina fondamentale per il corretto sviluppo degli organi, ma soprattutto del tubo neurale, dal quale poi durante lo sviluppo fetale si formeranno molte parti del nostro sistema nervoso. Questa sostanza serve a ridurre molto il rischio di comparsa di malformazioni congenite, come i difetti del tubo neurale (spina bifida, anencefalia), ma anche altre gravi malformazioni congenite come le labiopalatoschisi e le labioschisi ... Leggi su dilei (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tutte le donne in età fertile che cominciano a pensare a una, o non ne escludono la possibilità, dovrebbero cominciare ad assumere una supplementazione giornaliera con 400 microgrammi (mcg) di(vitamina B9), in aggiunta a quello assunto con un’alimentazione ricca di frutta e verdura. Cos’è l’L’è una vitamina fondamentale per il corretto sviluppo degli organi, ma soprattutto del tubo neurale, dal quale poi durante lo sviluppo fetale si formeranno molte parti del nostro sistema nervoso. Questa sostanza serve a ridurre molto il rischio di comparsa di malformazioni congenite, come i difetti del tubo neurale (spina bifida, anencefalia), ma anche altre gravi malformazioni congenite come le labiopalatoschisi e le labioschisi ...

Secondo uno studio pubblicato su BMJ Global Health, alcuni difetti alla nascita dei bambini possono essere ridotti tramite l'assunzione, da parte delle madri, di supplementi di acido folico.

