The Game Awards 2020: 'saranno rivelati più di una dozzina di giochi allo show per la prima volta' (Di martedì 8 dicembre 2020) I The Game Awards sono diventati il ??più grande evento nel settore dei videogiochi, almeno per quanto riguarda il numero di spettatori che attira, eclissando anche l'E3 o la Gamescom nonostante questi siano spettacoli più "importanti" dal punto di vista degli investitori. Anche con la pandemia, lo show dei TGA deve continuare, i candidati sono stati nominati e ci saranno molte rivelazioni. È stato già detto in precedenza che il pre-show sarà caratterizzato da ben 5 World Premiere. In un AMA su Reddit, il presentatore e produttore Geoff Keighley ha risposto alle domande sullo spettacolo di quest'anno. Alla domanda su quante rivelazioni ci saranno nel corso dell'evento, ha risposto dicendo che "ci saranno più di una ... Leggi su eurogamer (Di martedì 8 dicembre 2020) I Thesono diventati il ??più grande evento nel settore dei video, almeno per quanto riguarda il numero di spettatori che attira, eclissando anche l'E3 o lascom nonostante questi siano spettacoli più "importanti" dal punto di vista degli investitori. Anche con la pandemia, lodei TGA deve continuare, i candidati sono stati nominati e cimolte rivelazioni. È stato già detto in precedenza che il pre-sarà caratterizzato da ben 5 World Premiere. In un AMA su Reddit, il presentatore e produttore Geoff Keighley ha risposto alle domande sullo spettacolo di quest'anno. Alla domanda su quante rivelazioni cinel corso dell'evento, ha risposto dicendo che "cipiù di una ...

juventusfc : La #PhotoOfTheGame di #JuveToro? Non potrebbe che essere questa ???? More stats ?? - acmilan : ??? The Boss and @DalotDiogo preview tomorrow's #UEL home game against Celtic ??? ??? Le parole di Mister Pioli e Dal… - juventusfc : #PhotoOfTheGame di oggi dedicata al gol numero 1?? in ???? di @federicochiesa ?? - natnacht : @julius_esgra06 The anti anti meta HAAHAHAHA END GAME - Eurogamer_it : #TGA2020: possiamo aspettarci il reveal di oltre una dozzina di titoli del tutto nuovi. -

Ultime Notizie dalla rete : The Game The Game Awards: Druckmann e Kasavin hanno due modi opposti di chiedere il voto Multiplayer.it The Game Awards 2020: 'saranno rivelati più di una dozzina di giochi allo show per la prima volta'

I The Game Awards sono diventati il ??più grande evento nel settore dei videogiochi, almeno per quanto riguarda il numero di spettatori che attira, eclissando anche l'E3 o la Gamescom nonostante quest ...

The Game Awards 2020 avrà tra i protagonisti anche l'iconico Reggie Fils-Aimé

Sebbene Reggie Fils-Aimé non sia più il presidente di Nintendo of America, ha ancora molti legami con l'industria dei videogiochi. Ecco perché l'ex dirigente tornerà ancora una volta ai The Game Award ...

I The Game Awards sono diventati il ??più grande evento nel settore dei videogiochi, almeno per quanto riguarda il numero di spettatori che attira, eclissando anche l'E3 o la Gamescom nonostante quest ...Sebbene Reggie Fils-Aimé non sia più il presidente di Nintendo of America, ha ancora molti legami con l'industria dei videogiochi. Ecco perché l'ex dirigente tornerà ancora una volta ai The Game Award ...