Skeleton | Coppa del Mondo Igls 2020 | i convocati azzurri

(Di martedì 8 dicembre 2020) Si avvicina il doppio appuntamento aper ladeldi. Le gare sono in calendario venerdì 11 e venerdì 18 dicembre sulla pista austriaca e il tecnico Maurizio Oioli ha convocato quattro atleti. Si tratta di Manuel Schwaerzer, Mattia Gaspari, Valentina Margaglio e Alessia Crippa. La gare verranno trasmesse in diretta da Sportitalia. SportFace.

Sportface.it

