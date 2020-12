Papa Francesco, "sorpresa" a Piazza di Spagna? Un'ora dopo, impensabile disastro del Tg1 (Di martedì 8 dicembre 2020) È stata definita una "sorpresa", quella di Papa Francesco. Per esempio, i Vigili del Fuoco, su Twitter, hanno cinguettato: "La sorpresa di Papa Francesco a Piazza di Spagna a Roma per la tradizionale cerimonia dell'8 dicembre, prima che i vigili del fuoco salissero con l'autoscala su, fino a 27 metri d'altezza, per donare alla Madonna la corona di fiori". Il Pontefice, infatti, è andato "a sorpresa" a Piazza di Spagna. Lo conferma anche il Vaticano, con una nota del direttore della sala stampa, Matteo Bruni, che dà conto di ciò che non era ufficialmente previsto: "Alle ore 7.00 di questa mattina, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Santo Padre si è recato in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) È stata definita una "", quella di. Per esempio, i Vigili del Fuoco, su Twitter, hanno cinguettato: "Ladidia Roma per la tradizionale cerimonia dell'8 dicembre, prima che i vigili del fuoco salissero con l'autoscala su, fino a 27 metri d'altezza, per donare alla Madonna la corona di fiori". Il Pontefice, infatti, è andato "a" adi. Lo conferma anche il Vaticano, con una nota del direttore della sala stampa, Matteo Bruni, che dà conto di ciò che non era ufficialmente previsto: "Alle ore 7.00 di questa mattina, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Santo Padre si è recato in ...

Avvenire_Nei : Vaticano. Papa Francesco in Iraq dal 5 all'8 marzo 2021 - vaticannews_it : #8dicembicembre Nella solennità dell'Immacolata, #PapaFrancesco si è recato questa mattina in piazza di Spagna a Ro… - Corriere : Immacolata, Papa Francesco rende omaggio alla Madonna all’alba e senza folla - Euro_comunica : Papa Francesco: oggi pomeriggio non avrà luogo l'omaggio all'#Immacolata in piazza di Spagna per evitare il rischio… - ArgSantaSede : RT @vaticannews_it: #8dicembicembre Nella solennità dell'Immacolata, #PapaFrancesco si è recato questa mattina in piazza di Spagna a Roma d… -