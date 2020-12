Mes, i 5Stelle salvano Giuseppe Conte, ma sul Recovery governo a rischio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oggi il Senato vota le risoluzioni sul Mes su cui tanto il governo ha fibrillato: ma si avvicina Natale e torna il ?pacchetto?. Il lodo Lezzi - che sembra acContentare tutta la... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oggi il Senato vota le risoluzioni sul Mes su cui tanto ilha fibrillato: ma si avvicina Natale e torna il ?pacchetto?. Il lodo Lezzi - che sembra acntare tutta la...

LegaSalvini : ALLA FINE, ANCHE PER I 5STELLE, LA POLTRONA È LA POLTRONA. ANDARE ALLE URNE, CON L’ATTUALE LEGGE ELETTORALE E IN PI… - Rinaldi_euro : l’asse conte-gualtieri spinge per ricorrere al mes, vittoria del pd e 5stelle ko - Politica - MyraCrystall : RT @SardoneSilvia: Voteranno per il #Mes e si rimangeranno anni e anni di battaglie. Per la poltrona. Sono ridicoli! Sono finiti! #5stelle… - nicelivingspace : RT @SardoneSilvia: Voteranno per il #Mes e si rimangeranno anni e anni di battaglie. Per la poltrona. Sono ridicoli! Sono finiti! #5stelle… - xblunotte : RT @GiancarloDeRisi: Titolo del Tg4: 'Mes, I dissidenti 5Stelle rientrano nei ranghi'. Per tenersi il seggio a tutti i costi. Che schifo!!! -