Mbappé e Neymar i primi a lasciare il campo in PSG-Istanbul: "Noi non giochiamo"

Nei momenti più concitati di PSG-Istanbul Basaksehir, quelli successivi alla frase razzista rivolta dal quarto uomo Coltescu a Pierre Webo, Neymar e Mbappé sono stati tra i primi a comprendere la gravità della situazione. I due campioni del PSG hanno dimostrato notevole sensibilità schierandosi subito dalla parte degli avversari, solidali nella scelta di abbandonare il campo.

