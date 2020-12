«La difesa forte ti fa vincere il campionato» (Di martedì 8 dicembre 2020) di Fabio Setta Sul primato della Salernitana c’è indubbiamente il suo marchio. Accolto tra scetticismo e ironia, Fabrizio Castori sta indubbiamente sorprendendo tutti. Lavorando con grinta e carattere ha forgiato una Salernitana a sua immagine e somiglianza: non certo bellissima a vedersi ma tosta, solida e ferrea. Una Salernitana che viaggia con una media di 2,3 punti a partita e che può vantare la miglior difesa d’Italia dalla serie A alla serie C: “Si dice che l’attacco forte ti fa vincere la partita, la difesa forte ti fa vincere il campionato”. Con questa massima Castori è stato protagonista della rubrica in onda su Sky Sport “Piano B”, ovviamente dedicata al campionato cadetto. Tanti i complimenti rivolti al tecnico granata e alla Salernitana che ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 dicembre 2020) di Fabio Setta Sul primato della Salernitana c’è indubbiamente il suo marchio. Accolto tra scetticismo e ironia, Fabrizio Castori sta indubbiamente sorprendendo tutti. Lavorando con grinta e carattere ha forgiato una Salernitana a sua immagine e somiglianza: non certo bellissima a vedersi ma tosta, solida e ferrea. Una Salernitana che viaggia con una media di 2,3 punti a partita e che può vantare la migliord’Italia dalla serie A alla serie C: “Si dice che l’attaccoti fala partita, lati fail”. Con questa massima Castori è stato protagonista della rubrica in onda su Sky Sport “Piano B”, ovviamente dedicata alcadetto. Tanti i complimenti rivolti al tecnico granata e alla Salernitana che ...

gamechanger07_ : @Maggico7 @MelaraMattia10 @AndreaPintore5 No dai, in difesa erano tutti nel pieno della carriera tranne Barza. Sull… - salernonotizie : Le Cronache: «La difesa forte ti fa vincere il campionato» - iltala1 : RT @MilioAndrea: @AlessioGradogna Il #Milan se togli #Ibrahimovic non è una squadra così forte e la #Roma dipende anche lì l’allenatore e i… - cippiriddu : @la_stordita Lo vedo meglio davanti alla difesa. Non mi dispiace, ma secondo me non è forte come questi. - FrancisMayCry : Tra l'altro, Deuter Müller (il portiere più forte del gioco) è sprecatissimo, perché nonostante io abbia una difesa… -

Ultime Notizie dalla rete : difesa forte Le Cronache: «La difesa forte ti fa vincere il campionato» Salernonotizie.it Brio sulla difesa giallorossa: “Il Lecce subisce troppi gol”

“Il Lecce sta facendo bene, ma subisce troppi gol. In un campionato di altissimo livello com’è quello cadetto 2020/2021, nel quale le concorrenti agguerrite per la promozione in massima serie sono num ...

"Reazione forte a questo brutto momento"

Denegri tra i protagonisti del blitz romano dell’OraSì: "Le energie sono scaturite dalla voglia di cominciare dopo uno stop lunghissimo" ...

“Il Lecce sta facendo bene, ma subisce troppi gol. In un campionato di altissimo livello com’è quello cadetto 2020/2021, nel quale le concorrenti agguerrite per la promozione in massima serie sono num ...Denegri tra i protagonisti del blitz romano dell’OraSì: "Le energie sono scaturite dalla voglia di cominciare dopo uno stop lunghissimo" ...