Juventus, insulti all’arbitro: inibizione per Nedved e Paratici (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Giudice Sportivo ha punito con un’inibizione sia Pavel Nedved e Fabio Paratici per aver insultato l’arbitro nel corso di Juventus-Torino Il Giudice Sportivo ha punito con un’inibizione sia Pavel Nedved e Fabio Paratici per aver insultato l’arbitro nel corso di Juventus-Torino. Nedved è stato punito con un’inibizione sino al 21 dicembre e una multa da 10mila euro mentre Paratici, già diffidato, ha ricevuto un’inibizione sino al 14 dicembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Giudice Sportivo ha punito con un’sia Pavele Fabioper aver insultato l’arbitro nel corso di-Torino Il Giudice Sportivo ha punito con un’sia Pavele Fabioper aver insultato l’arbitro nel corso di-Torino.è stato punito con un’sino al 21 dicembre e una multa da 10mila euro mentre, già diffidato, ha ricevuto un’sino al 14 dicembre. Leggi su Calcionews24.com

