Inter, Barella e Vidal a rischio: Conte può lanciare Sensi (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Inter è alle prese con i problemi a centrocampo: Barella e Vidal sono a rischio, Conte potrebbe lanciare Sensi. E occhio a Eriksen Vigilia di Champions League con tanti pensieri in testa per Antonio Conte. L’Inter si gioca la qualificazione al prossimo turno contro lo Shakhtar Donetsk e l’allenatore nerazzurro deve fare i conti con un centrocampo da reinventare. Barella e Vidal sono infatti a rischio. L’italiano, nell’allenamento di ieri, ha poggiato male il piede riportando una distorsione. Il cileno non si è allenato per curare i flessori della coscia destra. Entrambi vogliono esserci, ma l’Inter non vorrà rischiare. E così, come riportato da La Gazzetta dello ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) L’è alle prese con i problemi a centrocampo:sono apotrebbe. E occhio a Eriksen Vigilia di Champions League con tanti pensieri in testa per Antonio. L’si gioca la qualificazione al prossimo turno contro lo Shakhtar Donetsk e l’allenatore nerazzurro deve fare i conti con un centrocampo da reinventare.sono infatti a. L’italiano, nell’allenamento di ieri, ha poggiato male il piede riportando una distorsione. Il cileno non si è allenato per curare i flessori della coscia destra. Entrambi vogliono esserci, ma l’non vorrà rischiare. E così, come riportato da La Gazzetta dello ...

MatteoBarzaghi : Confermo per Barella problema alla caviglia. Domani sarà valutato. Inter spera di recuperarlo ma se non dovesse far… - DiMarzio : #ChampionsLeague | #Inter, problemi per #Barella: rischia di saltare la sfida con lo #Shakhtar - Inter : ?? | AWARD Complimenti a @Stefandevrij, Nicolò #Barella e @RomeluLukaku9 ! Votate i nostri ragazzi per il… - maxphills : RT @cippiriddu: Non mi preoccupa nessuna eventuale assenza nella partita di mercoledì. Né Vidal, né Barella. Gioca Eriksen, non vedo dove s… - marco__ermini : +++ Out #Vidal e #Barella, #Conte che ne dici di provare a dare fiducia a #Eriksen? +++ #intershaktar #inter #amala #ForzaInter -