Il Ministero degli Esteri non risponde ai pm di Bergamo sull' Oms

(Di martedì 8 dicembre 2020) AGI Ancora nessuna risposta da parte delalla Procura diche ha chiesto, nei giorni scorsi, di sapere se esista un divieto di testimoniare per i funzionari dell'Oms che godono dell'immunità diplomatica. Risposta cruciale per poter convocare come persona informata sui fatti Francesco Zambon, l'uomo a cui, stando a una serie di mail, Ranieri Guerra, il numero due in Europa dell'organizzazione, disse di correggere la data del piano pandemico da 2006 a 2016, per non far emergere l'inattualità del documento e, dunque, l'impreparazione dell'Italia. Sul tema del piano pandemico, in questa fase al centroaccertamenti dei magistrati impegnati nell'inchiestaa mancata ‘zona rossa' ea riapertura dell'ospedale di Alzano Lombardo, ...