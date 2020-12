Grande Fratello Vip, la confessione di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini: “Mi sono innamorato di te”. Lui reagisce così (Di martedì 8 dicembre 2020) “Mi sono innamorato di Francesco Oppini”. Tommaso Zorzi l’ha ammesso senza paura: il suo affetto nei confronti dell’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” potrebbe essersi trasformato in un sentimento diverso, più profondo. Una volta messo al corrente della notizia, il figlio di Alba Parietti è voluto tornare nella Casa di Cinecittà (che aveva volontariamente lasciato una settimana prima) per un confronto con l’influencer. Oppini è stato molto empatico nei confronti dell’amico. L’ha spinto ad aprirsi di più con le persone e non preoccuparsi di nulla: “Ti ho detto una cosa quando sono uscito, di non aver paura di nulla e da fuori ti aspetto. Un amico sta ancora più vicino a te, senza la necessità di sentirti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) “Midi”.l’ha ammesso senza paura: il suo affetto nei confronti dell’ex concorrente del “Vip” potrebbe essersi trasformato in un sentimento diverso, più profondo. Una volta messo al corrente della notizia, il figlio di Alba Parietti è voluto tornare nella Casa di Cinecittà (che aveva volontariamente lasciato una settimana prima) per un confronto con l’influencer.è stato molto empatico nei confronti dell’amico. L’ha spinto ad aprirsi di più con le persone e non preoccuparsi di nulla: “Ti ho detto una cosa quandouscito, di non aver paura di nulla e da fuori ti aspetto. Un amico sta ancora più vicino a te, senza la necessità di sentirti ...

