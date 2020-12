Edge of Tomorrow 2 | Emily Blunt | Lo script per ora è molto promettente

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'attriceè tornata a parlare diof2, svelando che ha potuto leggere la prima versione delloof2 è ormai da tempo in fase di sviluppo edha ora rivelato di aver letto la prima versione dellodel progetto. L'attrice è tornata quindi a parlare del progetto sviluppato da Doug Liman che ne aveva persino condiviso il possibile titolo nel 2107. Il filmmaker, intervistato da Collider, aveva infatti dichiarato: "Abbiamo una storia fantastica! La trovo incredibile! Persino migliore rispetto al primo film e, ovviamente, io avevo amato quel lungometraggio. Sarà intitolato Live Die Repeat and Repeat".ha ora spiegato ...

